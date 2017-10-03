Обучать рабочим специальностям начали безработных Алматинской области

Талдыкорган. 3 октября. КазТАГ — В Алматинской области стартовал проект по подготовке мастеров производственной и строительной сферы, передает корреспондент КазТАГ.

Повышение квалификации узкопрофильных специалистов проводит учебный центр ТОО «Кнауф гипс Капшагай». Курсы организованы на базе Талдыкорганского политехнического колледжа.

По словам руководителя учебного центра Олега Сотникова, на бесплатных курсах изучают современные материалы, инструменты и технологии, используемые в строительной отрасли.

«Мы будем готовить таких специалистов, как штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций и другие не менее важные рабочие профессии. В целом социально-экономическое развитие Алматинской области за последние годы неразрывно связано со сферой строительства, поэтому с увеличением реализации социально значимых объектов, активного возведения жилья в частном секторе ощущается нехватка высококвалифицированных кадров», — пояснил О.Сотников.

По данным информационно-аналитического центра по проблемам занятости, в Казахстане в сфере строительства потребность в кадрах составляет 13,6 тыс. человек, в том числе в Алматинской области потребность в строителях — 4,2 тыс.

Отметим, что Талдыкорганский политехнический колледж вошел в реестр учебных центров палаты предпринимателей Алматинской области. Краткосрочные курсы также организованы на базе крупных предприятий области.