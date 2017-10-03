Новый казахстанский Кодекс о недрах представили в мажилисе

Астана. 3 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Новый казахстанский Кодекс о недрах и поправки к нему направлены на улучшение инвестиционного климата в сфере недропользования, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев.

«Существующий геологический потенциал Казахстана был наработан в советский период благодаря системным геологическим исследованиям перспектив территорий. (…) Однако данная модель исчерпала себя в текущих условиях рынка. Без принятия незамедлительных мер по улучшению инвестиционного климата в среднесрочной перспективе это приведет к появлению угрозы нехватки качественного сырья для обеспечения нужд отечественных предприятий», — сказал Т. Токтабаев, представляя документ депутатам во вторник.

При этом он отметил, что в Казахстане объем инвестиций в разведку в пересчете на 1 кв. км составляет всего $7, когда в Австралии — $167, а в Канаде — $203.

По его словам, кодекс предусматривает ряд нововведений. Это переход на систему подсчета запасов, основанную на международных стандартах; внедрение австралийской модели предоставления права недропользования по принципу «первой заявки»; обеспечение доступности геологической информации; обязательная отчетность недропользователя; совершенствование порядка ликвидации последствий недропользования.