Обрушение конструкции в школе Карагандинской области произошло из-за нарушения техники безопасности

Караганда. 3 октября. КазТАГ — Обрушение плиты в сельской школе Карагандинской области произошло из-за нарушения правил техники безопасности, сообщила пресс-секретарь областного управления образования Махаббат Есенбаева.

«По предварительным данным представителей местного исполнительного органа, выявлено, что обрушение плиты произошло из-за нарушения правил и техники безопасности строительно-монтажных работ. Школа 1980 года постройки, здание типовое, проектная мощность — 392 учащихся, учебный процесс проводится в две смены», — сказала М. Есенбаева корреспонденту КазТАГ во вторник.

Она пояснила, что при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия в холле помещения второго этажа школы на площади 50 кв.м.

«Эта часть здания законсервирована. Учебный процесс не нарушен», — сказала М.Есенбаева.

Также стало известно, что в конце 2016-2017 учебного года из районного бюджета выделено Т4 млн на проведение текущего ремонта кровли. В июне отделом образования Нуринского района был объявлен конкурс, по итогам которого подрядчик не подписал договор.

Отделом направлен иск в суд касательно признания подрядчика недобросовестным. Повторный конкурс после судебных разбирательств объявлен 5 сентября 2017 года, победителем стал ИП «Жанысбаев» из Караганды, срок исполнения договора — до 20 октября 2017 года.

Напомним, 3 октября в с. Балыктыколь Нуринского района Карагандинской области в двухэтажной школе обрушилась конструкция. На место ЧП выехали спасатели, а также сотрудники пожарной части №25 и военизированной аварийно-спасательной службы «Көмір».

При обрушении перекрытия пострадал мужчина, школьников во время ЧП в здании не было.