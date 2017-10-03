Новый вид деятельности «старательская добыча» появится в сфере недропользования РК

Астана. 3 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Новый кодекс о недрах вводит в Казахстане понятие старательской добычи, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев.

«Кодекс (о недрах — КазТАГ) вводит новый для Казахстана вид недропользования — старательскую добычу», — сказал Т. Токтабаев в ходе презентации законопроекта «О недрах и недропользовании» и пакета поправок к нему в мажилисе парламента во вторник.

При этом он отметил, что старательская добыча допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней.

«Выдача лицензий будет производиться акиматами по принципу «первый пришел — первым получил», на определенной с комитетом геологии территории. Срок лицензии — 3 года», — уточнил вице-министр.

В то же время, по его словам, обязательным требованием в этом случае является наличие собственного оборудования механизации.

«Ограничение — глубина до трех метров, территория участка — не более 5 га. Также только рассыпные месторождения без взрывчатки и химических реагентов, средства механизации — до 0,5 кубометров ковша, 50 кг золота в год без уплаты НДПИ, использование воды без разрешения на спецводопользование», — перечислил Т. Токтабаев.

В ходе презентации он озвучил основные новшества кодекса. Это переход на систему подсчета запасов, основанную на международных стандартах; внедрение австралийской модели предоставления права недропользования по принципу «первой заявки»; обеспечение доступности геологической информации; обязательная отчетность недропользователя; совершенствование порядка ликвидации последствий недропользования.