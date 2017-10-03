Астана. 3 октября. КазТАГ – Осадки ожидаются во вторник на большей части Казахстана, местами ожидаются туман, усиление ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане облачно, временами осадки, ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, температура воздуха +4+6.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, ветер 2-7 м/с, воздух прогреется до +15+17.

На территории Акмолинской области осадки, местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, +2+7. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях синоптики прогнозируют местами осадки, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, 0+5 и -2+3. В Павлодарской области дожди, туман, усиление ветра 15-20 м/с, +8+13.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях осадки, усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с, +3+8 и +8+13; в Карагандинской области местами туманы.

В Жамбылской области местами дожди, в горах и предгорьях сильные, местами ветер усилится до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе более 30 м/с, +13+18. На территории Южно-Казахстанской области дожди, усиление ветра до 15-20 м/с, +13+18. В Кызылординской области местами дожди, усиление ветра до 15-20 м/с, +12+17. В Алматинской области дожди, ветер усилится до 17-22 м/с, местами туман, +14+19.

В Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях днем без осадков, +11+16, +7+12 и +3+8 соответственно; в Мангистауской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами туман. На территории Актюбинской области местами осадки, усиление ветра до 15-20 м/с, +2+7.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока Казахстана будут наблюдаться колебания водности.