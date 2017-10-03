Жители Астаны не будут платить за услуги, которыми не пользуются — аким

Астана. 3 октября. КазТАГ – Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал предложение компании «Астана LRT» о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры, говорится в сообщении медиацентра столичного акимата.

«Инициатива со сбором 1,7 МРП (Т3857,3) не будет принята в таком виде, предусматривающем оплату за услуги, которыми не пользуешься. Это всего лишь одна из идей, предложенных компанией «Астана LRT» на прошедших партийных слушаниях, где обсуждались вопросы развития транспортной системы столицы. Сбор идей и предложений продолжается до сих пор. Решение еще не принято, поэтому горожанам не стоит беспокоиться», — приводится в сообщении комментарий А.Исекешева.

По его словам, сейчас идет начальный этап работы над моделью дальнейшего развития транспортного комплекса Астаны. Специальная рабочая группа обсуждает различные варианты решения проблематики. После анализа всех предложений она вынесет свое решение на рассмотрение акимата.

Напомним, ранее представителем Astana LRT было высказано предложение, согласно которому каждая квартира, вне зависимости от того, сколько человек в ней проживает, будет платить порядка Т3800 за проезд в городских автобусах.