Разлив реки Малая Алматинка произошел из-за засора русла автошинами

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Алматы. 3 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Разлив реки Малая Алматинка произошел из-за засора русла автошинами в районе ул. Богенбай батыра, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

«3 октября в связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона «Кокжиек» основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако переход на ул. Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — сообщили в пресс-службе акимата во вторник.

По предоставленной акиматом информации, в настоящее время русло перенаправлено обратно в реку Есентай, проводятся работы по очистке перехода.

«Отметим, что сложившаяся ситуация никакого ущерба городу не нанесла», — подчеркнули городские власти.

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