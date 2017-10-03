Алматы. 3 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Разлив реки Малая Алматинка произошел из-за засора русла автошинами в районе ул. Богенбай батыра, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

«3 октября в связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона «Кокжиек» основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако переход на ул. Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — сообщили в пресс-службе акимата во вторник.

По предоставленной акиматом информации, в настоящее время русло перенаправлено обратно в реку Есентай, проводятся работы по очистке перехода.

«Отметим, что сложившаяся ситуация никакого ущерба городу не нанесла», — подчеркнули городские власти.