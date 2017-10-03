Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Испании – МИД РК

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Испании, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании и полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства. В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны», — сказал А. Жайнаков во вторник.

Как сообщалось ранее, референдум о признании независимости Каталонии прошел 1 октября. Плебисцит проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу участков для голосования, изымая там урны для бюллетеней. Действия правоохранителей позволили свернуть работу порядка 300 участков, при том, что власти Каталонии обещали обеспечить функционирование около 2,3 тыс. участков в день референдума. Во многих местах появление полицейских и гвардейцев привело к стычкам с голосующими. В ряде случаев правоохранители для усмирения толпы были вынуждены прибегнуть к резиновым пулям и слезоточивому газу.

В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, разного рода травмы получили 844 человека. В свою очередь, МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе этих столкновений.

По итогам референдума независимость Каталонии поддержали 2 млн 20 тыс. человек, или 90% голосовавших.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ходе пресс-конференции после чрезвычайного заседания женералитата (правительства Каталонии) заявил о том, что местные власти объявят решение о провозглашении независимости автономии в течение 24 часов после публикации результатов референдума.