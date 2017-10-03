В Алматы обезвредили банду офисных воров; установлена их причастность к 16 эпизодам хищений

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы обезврежена банда офисных воров, установлена их причастность к 16 эпизодам хищений, сообщили в пресс-службе городского ДВД.

«Спецоперацию по изобличению и поимке всех членов этой преступной группы сотрудники оперативных подразделений ДВД провели накануне. В результате задержаны четверо жителей Восточно-Казахстанской области, каждый из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в основном – квартирные кражи», — сообщили в пресс-службе.

По словам начальника управления криминальной полиции ДВД города Алматы Жанболата Зиадина, злоумышленники сменили поле деятельности и стали промышлять исключительно кражами из офисов небольших компаний. Больше всего акцентировали свое преступное внимание на офисах, дислоцированных в бизнес-центрах.

«Необходимую информацию о компаниях фигуранты собирали с помощью интернета, а затем под видом потенциального клиента или посетителя приходили в приглянувшиеся офисы, а на самом деле осматривались там, изучали расположение камер видеонаблюдения, если таковые имелись, и график работы сотрудников фирмы. Несколько месяцев назад на территории одного лишь Алмалинского района имели место крупные кражи с офисов, расположенных в двух бизнес-центрах. Комплекс оперативных и розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками не только нашего подразделения, но и криминальной полиции районных УВД, свидетельствует: данные кражи – дело рук этой преступной группы», — сказал Ж. Зиадин.

Также после задержания были изъяты две автомашины, приобретенные подозреваемыми за счет похищенных средств, и сумма около $45 тыс. На данном этапе расследования установлена их причастность к 16 эпизодам хищений из офисных помещений различных компаний.

Как добавили в полиции, задержанные уже водворены в изолятор временного содержания. Работа по установлению других вероятных соучастников преступления, а также по поиску и изъятию вещественных доказательств, продолжается.

В июле в Алматы, ограбили ряд офисов, расположенных с 5-го по 10-й этажи в 18-этажном бизнес-центре «Берекет».