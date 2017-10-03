В 28 км от аэропорта Алматы с радаров исчез самолет санавиации

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Алматы. 3 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. В 28 км от аэропорта Алматы с радаров исчез самолет санавиации Ан-28, следует из сообщения комитета гражданской авиации МИР РК.

«3 октября 2017 года санитарный рейс, воздушное судно Ан-28 авиакомпании Eastwing по маршруту Алматы-Шымкент в 18.47 пропал с локатора, удаление 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствует. На борту 5 человек. Идут спасательно-поисковые работы», — говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

По словам официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова, самолет упал недалеко от аэропорта Алматы.

«Наши силы и средства на место выехали. Предварительно — 28 км от аэропорта Алматы», — сказал Р. Иманкулов во вторник.

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