Алматы. 3 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева . В 28 км от аэропорта Алматы с радаров исчез самолет санавиации Ан-28, следует из сообщения комитета гражданской авиации МИР РК.

«3 октября 2017 года санитарный рейс, воздушное судно Ан-28 авиакомпании Eastwing по маршруту Алматы-Шымкент в 18.47 пропал с локатора, удаление 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствует. На борту 5 человек. Идут спасательно-поисковые работы», — говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

По словам официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова, самолет упал недалеко от аэропорта Алматы.

«Наши силы и средства на место выехали. Предварительно — 28 км от аэропорта Алматы», — сказал Р. Иманкулов во вторник.