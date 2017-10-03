Алматы. 3 октября. КазТАГ – Европарламент принял резолюцию с критикой переговоров по Brexit, сообщают российские СМИ.

Как отмечается, в резолюции, принятой во вторник на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге, указывается на отсутствие прогресса по главным вопросам.

«В документе депутаты отмечают, что «прогресс по приоритетам ЕС в четвертом раунде переговоров (25-28 сентября) с Великобританией недостаточен». По мнению парламентариев, нет продвижения по трем ключевым позициям – «защите прав граждан Евросоюза и Великобритании, разъяснению финансовых обязательств Великобритании и по урегулированию вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии», — пишет ТАСС.

В кулуарах страсбургского дворца напомнили, что последнее слово в урегулировании взаимоотношений Брюсселя и Лондона принадлежит ЕП. Законодатели могут либо принять договор, либо его отвергнуть.

Оценки депутатов ЕП будут рассмотрены на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 19-20 октября. По сути, к октябрьскому саммиту Великобритания и ЕС собирались завершить первую фазу переговоров о спорных вопросах выхода Великобритании из ЕС и перейти ко второй фазе — обсуждению будущих отношений Лондона и Брюсселя после Brexit.

Переговорщики ЕС и Великобритании подтвердили готовность продолжать активные консультации, «чтобы обеспечить организованный и согласованный выход Великобритании из ЕС». Однако уже сейчас ясно: выдержать этот график не удастся, отмечается в сообщении.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о начале двухлетней процедуры выхода из сообщества. Этот процесс должен завершиться к концу марта 2019 года.