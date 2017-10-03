Актау. 3 октября. КазТАГ — В поезде Бейнеу-Мангистау пассажирка родила ребенка, передает корреспондент агентства.

«Жительница Бейнеу Турсынай Айтжановой, которая направлялась в перинатальный центр в Актау, родила ребенка в поезде. Роды приняли врачи-терапевты, сестры Салима и Багила Дуйсенкызы из Бейнеу, которые случайно оказались в том же поезде. Ребенок появился на свет 2 октября в 02.30», — сообщили проводники поезда.

Отмечается, что, когда у Т. Айтжановой начались роды, бригадир поезда Пернегуль Жалгасова и проводник Муратбай Турманов прошли по всем вагонам и нашли врачей, ехавших в Актау.

Бригада скорой помощи встретила роженицу на станции Шетпе и отвезла Т. Айтжанову в родильное отделение центральной районной больницы Мангистауского района.