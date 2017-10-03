Задолженность по потребительским кредитам в Казахстане с начала года выросла на Т270 млрд

Астана. 3 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в казахстанских банках вырос на Т270 млрд, сообщил глава Национального банка РК Данияр Акишев.

«Одним из драйверов повышения роста непродовольственных цен является рост потребительского кредитования. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в банках вырос на 11%, или на Т270 млрд. А дефлятор ВВП, который отражает изменение всех цен на отечественные товары, за первое полугодие текущего года составил 6,7%, что ниже показателя индекса потребительских цен, которые включают в себя изменение цен и на импортированные товары», — сказал Д. Акишев в ходе заседания правительства во вторник.

По его словам, ключевой причиной роста цен является повышение цен на импорт.

«Очевидно, что стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России в этом году на 32% демонстрирует недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей», — отметил глава Нацбанка.