Землетрясение силой 4,1 балла зарегистрировано на территории Казахстана

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Землетрясение силой 4,1 балла зарегистрировано в 222 км к северу от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 октября 2017 года в 10 час. 51 мин. 25 сек. алматинского времени (3 октября 2017 года в 04 час. 51 мин. 25 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 222 км на север от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Как уточняется, магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра — 44.12° с.ш. 79.36° в.д. Глубина очага — 0 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.