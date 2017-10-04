Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций — Назарбаев

Астана. 4 октября. КазТАГ — В рамках своей рабочей поездки в Актобе президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности области, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».

«Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делается для подготовки нашего поколения к такому будущему», — цитирует президента пресс-служба Акорды в сообщении в среду.

«Также Н. Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов», — говорится в сообщении.

«За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое», — резюмировал глава государства.

Как сообщается, во время своей поездки Н. Назарбаев побывал в новом центре «Жұбановтар әлемі», возведенном на частные средства в целях продвижения творческого наследия выдающих деятелей искусств Казахстана Ахмета и Газизы Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей. В этом центре он осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых.

Глава государства также осмотрел построенный за счет средств «CNPC-Актобемунайгаз» новый центр искусств, который располагает концертным залом на 1200 мест. В ходе его посещения президенту было продемонстрировано выступление творческих коллективов областной филармонии.

Также глава государства посетил академию творчества, построенную в рамках программы развития социальной ответственности бизнеса, в которой научной и творческой деятельностью могут одновременно заниматься около 1 тыс. детей.