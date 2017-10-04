На 4 процента повысилась доля транспортной составляющей в цене угля в 2017 году

Объем перевозок твердого бытового топлива по стране растет. По данным АО «КТЖ – Грузовые перевозки», за 9 месяцев этого года перевезено свыше 74 тысяч тонн угля, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на экспорт отгружено свыше 23 тысяч тонн, что на 16 процентов больше показателя прошлого года. Внутри страны перевезено свыше 50 тысяч тонн, что на 18 процентов больше чем за 9 месяцев прошлого года.

В частности, за отчетный период перевезено угля ТОО «Богатыр комир» на 3 процентов выше плана и на 22 процента выше показателя прошлого года. Погрузка угля ТОО «Шубарколь Комир» выполнена на 96 процентов к плану и перевыполнена на 40 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам 9 месяцев выполнена погрузка угля для коммунально-бытовых предприятий в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Атырауской областях.

Наблюдается тенденция роста объема погрузки угля на экспорт. Так, ТОО «Майкубен Комир» погрузка угля на экспорт составила 88 процентов к плану и 349 процентов к показателю прошлого года, ТОО «Каражыра» — 317 процентов к плану, 399 процентов к аналогичному периоду прошлого года, ТОО «Разрез Молодежный» — 120 процентов и 246 процентов соответственно.

При этом погрузка во внутреннем сообщении в этом году показывает по сравнению с прошлым годом незначительный рост.

Доля транспортной составляющей в цене угля в текущем году увеличилась в среднем на 4 процента по сравнению с прошлым годом.

Со своей стороны АО «КТЖ- Грузовые перевозки» создает необходимые условия для оперативного решения вопросов и конструктивного диалога всех участников перевозочного процесса.

По инициативе перевозчика для прозрачности работы и оперативного решения вопросов создана диалоговая площадка в онлайн режиме, куда включены все грузоотправители и грузополучатели, представители областных управлений ЖКХ, акиматов областей, городов и районов. В круглосуточном режиме все участники диалога могут озвучить свои вопросы и получить оперативные ответы на них, а также алгоритм решения.

В связи с ожидаемым ростом цен на оперирование в 2018 году АО «КТЖ- Грузовые перевозки» предлагает заключать долгосрочные контракты с текущей фиксированной ценой и объемами услугами в кратчайшие сроки.

Для справки: доставка угля потребителю занимает важное место в структуре перевозок АО «КТЖ – Грузовые перевозки». Акционерное общество обеспечивает своевременную подачу по заявкам грузоотправителей и вывоз груженых полувагонов, и в целом стабильный процесс перевозок.

Пресс-служба АО «КТЖ – Грузовые перевозки»