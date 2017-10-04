Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Алматинской области

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Землетрясение силой 3,8 балла произошло в 220 км к северо-востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 октября 2017 года в 17 час. 27 мин. 56 сек. алматинского времени (4 октября 2017 года в 11 час. 27 мин. 56 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 222 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что магнитуда землетрясения MPV 3.8. Координаты эпицентра — 45.08° с.ш. 77.88° в.д. Глубина очага — 20 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.