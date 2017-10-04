Экспертное мнение: Давление на капитализацию банковского сектора Казахстана сохраняется

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Алматы. 4 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Давление на капитал по-прежнему остается одной из проблем казахстанских банков, считает заместитель директора направления «Финансовые институты» международного агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

«Давление на показатели капитализации (банковского сектора РК – КазТАГ) сохраняется», — заявила она в четверг на ежегодной конференции S&P Global Ratings «Экономика и банковский сектор Казахстана».

В то же время эксперт считает, что снижение расходов казахстанских банков на создание провизий под обесценение кредитов произойдет уже в следующем году.

«Мы прогнозируем, что расходы на формирование резервов сохранятся на уровне 7% в 2017 году, а потом снизятся до 3% в 2018-2019 годах», — отметила она.

Кроме того, А. Эсс положительно оценила консолидацию в банковском секторе, заметив, что вслед за покупкой Народным банком Казкоммерцбанка в перспективе следует ожидать «еще ряд поглощений».

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