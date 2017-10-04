Международный фонд выделит до $110 млн для программы финансирования возобновляемой энергетики Казахстана

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Зеленый климатический фонд (ЗКФ) выделит до $110 млн для программы финансирования возобновляемой энергетики Казахстана, следует из сообщения Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«ЗКФ принял решение направить до $110 млн на поддержку программы ЕБРР по финансированию возобновляемой энергетики Казахстана. Она представляет собой инновационный план по поддержке строительства и эксплуатации проектов в сфере возобновляемой энергетики в этой Центрально-Азиатской стране», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Программа объемом 200 млн евро утверждена советом директоров ЕБРР в декабре 2016 года. Она предназначена для поддержки инвестиций в сферах солнечной, ветровой, биогазовой и малой гидроэнергетики, а также для модернизации и укрепления электросетей с целью усовершенствования интеграции возобновляемых источников энергии, поясняется в сообщении.

«Взнос ЗКФ состоит из льготного финансирования на сумму $106 млн и из грантов технической поддержки на сумму $4 млн. Он был утвержден на последнем заседании правления ЗКФ в Каире», — отмечается в сообщении.

«Несмотря на высокий потенциал Казахстана в области возобновляемой энергетики, угольные ТЭЦ производят 72% от общего объема энергии. Для достижения целей по снижению выбросов парниковых газов и уменьшению вредного воздействия на окружающую среду стране необходимы инвестиции в зеленые технологии. ЕБРР поддерживает данные усилия, среди всего прочего предоставив инвестиции в строительство солнечной электростанции «Бурное», — напоминают в банке.

На сегодняшний день общий объем инвестиций ЕБРР в Казахстан составляет 7,3 млрд евро, из которых 1,7 млрд евро инвестировано в энергетику и ресурсы устойчивого развития.

ЗКФ основан в 2010 году совместными усилиями 194 стран, участвующих в рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), как часть финансового механизма конвенции. Его деятельность направлена на предоставление равных возможностей финансирования для минимизации негативных последствий и адаптации, руководствуясь принципами и положениями конвенции.