Хороший полицейский — плохой полицейский. Часть 2

Неоднозначная география

Чтобы никому не было обидно, ряд остальных случаев моих контактов с полицейскими я занес в «прочие». Тем более что там все зависит от ситуации.

Без авто ты никто

В США полиция зачастую бывает не сахар, и что хуже всего может стрелять на поражение при малейшем подозрении на опасность для себя. Но обошлось.

В начале 2000-х мне довелось провести по программе больше месяца в городе Тусон, штат Аризона. И хотя я делал многое из того, что в корне не рекомендовали делать как наши кураторы, так и в семье, где меня поселили (например, бегать ночью смотреть стриптиз, загуливать в районы «трейлеров» — обитателей городской бедноты, ходить в клубы для чернокожих или самостоятельно посещать индейские резервации), но все как-то обходилось. Зато днем, если я вознамерился пойти погулять по городу (температура где-то +40), то все полицейские автопатрули были мои. У всех есть машины или на худой конец мотоцикл с велосипедом и прогулки под солнцем – признак чего-то крайне неадекватного. И поэтому каждый патруль готов был отвезти меня, куда только скажу. Но дело в том, что я и сам не знал, что мне нужно (гулял абсолютно хаотично), так что приходилось объясняться в своих замыслах и идти дальше, до следующей патрульной машины.

Свадьба до утра с перерывом на потасовку

Я прилетел в турецкую столицу Анкару на конгресс вместе со своей коллегой. На полагающиеся суточные она остановилась в предложенном отеле. Я же ради экономии и хороших впечатлений воспользовался предложением своих друзей-анархистов, снимавших квартиру в спальном районе, остановиться у них. Я угадал. Квартира оказалась что надо. Заходить и жить в ней мог, наверное, любой. Но была одна проблема – намертво сломался замок во входной двери, поэтому с улицы просто приставили лестницу (благо второй этаж) к окну, которое никогда не закрывалось. Обувь и одежда тоже была общей, что попадалось под руку, в том и уходили. По той причине, когда мне сказали, что приглашен на настоящую турецкую свадьбу, натянул на себя костюм с галстуком, чтобы в них никто не ушел, и тем более же свадьба.

Торжество проходило в роскошном ресторане, но удивительно – море турецкой водки «ракы» (бьет по голове не по-детски) и минимум закуски. Стоит ли говорить, что уважаемые гости, коих набралось сотни три, очень быстро надрались. Поначалу было весело. Шум, гам, танцы вокруг столов, танцы под столами, танцы на столах. По всей видимости, в ходе последнего кто-то кому-то наступил на руку или произошло что-то еще непредвиденное, но шум усилился. Вскоре он перерос в потасовку, куда радостно включилось большинство. Так как в ресторане места немного, то драка вытекла за пределы заведения.

У меня появилось сразу несколько занятий: по возможности неактивно участвовать в боевых действиях, постараться сохранить целыми костюм, очки и лицо (завтра на конгресс) и не потерять из виду своих друзей, так как ночевать предстояло у них. Если честно, было непросто, но все исправили полицейские, приехав на автобусах и начав паковать всех участников веселия. В автобусе я увидел одного из своих товарищей и успокоился, разве что переживал, что будут неприятности. Но по приезду в отделение всех с шутками-прибаутками и пожеланиями спокойной ночи стали понемногу отпускать (и ведь действительно: драка на свадьбе – что тут такого?).

Поэтому мы с товарищами спокойно отправились на квартиру, где к своему удивлению обнаружили молодоженов. Невесту отправили спать, а жених пил с нами до утра и два раза бегал вместе со всеми в ночной магазин за добавкой.

Московская трудотерапия

Лет двадцать назад в Москве существовал довольно странный обычай: чтобы зайти на территорию «барахолки» (неважно продать или купить) нужно приобрести входной билет, который стоил что-то около доллара. Я тогда за месяц работы маляром получил чуть больше 30 долларов. Так что, оказавшись в Москве вместе с двумя друзьями, мы решили посетить вещевой рынок, но никто, понятно, не собирался расставаться с суммой денег эквивалентной баксу. Мы обошли по периметру территорию рынка, окруженного высоким забором, и заприметили более-менее удачное на наш взгляд место для форсирования забора путем перелезания. Было ли это специализированной ловушкой, мы так и не узнали, но спустились мы как раз перед пунктом милиции, так что трое крепких московских мента встретили нас с искренней радостью.

— Как проблему решать будем? – вопрос сопровождался взглядами, оценивающими наши финансовые возможности.

— Денег нет.

Наш вид, наверное, объяснил многое, так как вместо изъятия средств или иных санкций нас направили на штрафработы – пока один подметал площадку перед пунктом милиции, я и мой товарищ накачивали шины у милицейского автомобиля. Зато через два часа мы были свободны, но платить за вход на рынок отказались и просто гордо покинули рыночную территорию.

За дружбу, за службу!

Столица Кении — Найроби, которую сами местные жители называют «Nightrobbery» (Ночной грабеж) вполне оправдывает свое название. Напряжение висит в воздухе, особенно с приближением сумерек и удалением от центра, где каждый мало-мальски стоящий объект охраняет вооруженный автоматом полицейский.

Мне и моему эстонскому другу повезло: нас не ограбили, не убили, не изнасиловали. В последний вечер перед отлетом мы идем в самый обычный бар выпить пива и чего-нибудь съесть. Кроме нас там только четверка полицейских, которые, свалив автоматы в кучу, весело запивают местный виски пивом. Я и эстонец, заказав пива, тоже заинтересовались такой композиций, но тут официант приносит бутылку виски «от того столика». Вопрос решен. Мы заказываем пива своим соседям и объединяем усилия.

Надо сказать, что африканцы сами по себе чрезвычайно общительны и полицейские не стали исключением. Главный волнующий их вопрос – это, конечно, футбол. Затем — как нам понравилось в Кении, а точнее в Найроби? Тут мы приукрасили действительность, сказав, что лучше города не встречали. Выпили за футбол, за Найроби, за дружбу, за службу, за что-то еще. Стражи порядка беспрестанно курят за столом (за месяц до этого в Кении ввели штрафы в районе 400 долларов США за курение в публичных местах, в том числе в кафе и барах). Но не будут же они штрафовать друг друга? Официант приносит третью бутылку виски.

Так бы мы крепили дальше пивом и виски дружбу континентов, если бы не срочный вызов, пришедший на рацию одному из наших новых приятелей. Резво (однозначно, привычка!), хоть и покачиваясь, они вскочили, быстро заглотнув у кого что оставалось недопито, схватив оружие и, не прощаясь, поспешили на вызов вершить закон и справедливость.

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