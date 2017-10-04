L’Orient-Le Jour: В четверг ожидается прибытие саудовского короля Салмана в Россию

Россия и Саудовская Аравия в течение последних нескольких месяцев сгладили свои разногласия в условиях падения цен на углеводороды, от которых их экономики сильно зависят





Ливанская газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на информационное агентство AFP опубликовала статью под названием «Le roi Salmane d'Arabie attendu jeudi en Russie» — «В четверг ожидается прибытие саудовского короля Салмана в Россию».

В ней говорится так: «В четверг ожидается прибытие саудовского короля Салмана в Россию. Речь идет о первом визите правителя Саудовской Аравии в эту страну», — объявил в понедельник Юрий Ушаков, помощник хозяина Кремля. Репортаж о его выступлении передало официальное информационное агентство ТАСС.

«Мы ожидаем прибывающего с визитом короля 5 октября», — указал Ушаков, не вдаваясь с детали.

Министр информации Саудовской Аравии назвал «исторической» поездку 81-летнего короля Салмана, который становится первым саудовским правителем, собирающимся нанести официальный визит в Россию.

Что же касается российского президента Владимира Путина, он в первый раз посетил Эр-Рияд в 2007 году.

Москва и Эр-Рияд резко расходятся во взглядах в контексте дипломатических отношений, особенно касательно конфликтов в Йемене и Сирии.

Россия, союзница режима президента Башара Асада, и Саудовская Аравия, которая поддерживает сирийскую оппозицию, входят в число ключевых игроков в конфликте в Сирии, где сентябрь выдался самым смертоносным месяцем в 2017 году. В ходе него, по данным Сирийской обсерватории по правам человека (l'Observatoire syrien des droits de l'homme — OSDH), погибли, по меньшей мере, 3 тысячи человек.

Вместе с тем Россия и Сирия в течение последних нескольких месяцев сгладили свои разногласия в условиях падения цен на углеводороды, от которых их экономики сильно зависят.

Визит короля Салмана состоится в такое время, когда остается всего месяц до нового совещания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лидером которой является Саудовская Аравия. На предстоящем саммите ОПЕК должен быть обсужден вопрос пролонгации соглашения о сокращении производства, поспособствовавшего росту цен на «черное золото».

Основные производители нефти ОПЕК – входящие в состав этой межгосударственной организации или не состоящие в ней — в конце 2016 года договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в среднесуточном выражении сроком на шесть месяцев. Соглашение изначально заключили на I полугодие 2017 года, и оно (в мае 2017 года) было продлено на 9 месяцев (то есть до 31 марта 2018 года).

Эта договоренность подтолкнула цены, которые в настоящее время держатся на уровне порядка 55 долларов за баррель.

Экономика Саудовской Аравии так же, как и экономика России, которая в части показателей производства нефти идет почти ноздря в ноздрю с Эр-Риядом, сильно пострадала от падения цен на «черное золото», начавшегося в середине 2014 года.

В условиях, когда экономика Саудовской Аравии сокращается второй квартал подряд, главным образом, вследствие низких цен на сырую нефть, король Салман будет стремиться заручиться поддержкой России в вопросе пролонгации соглашения о сокращении производства, пока, как утверждают эксперты, цены на нефть не стабилизируются.

В целях покрытия складывающегося дефицита Эр-Рияд уже сократил свои государственные субсидии, прибег к заимствованиям на международных и внутренних рынках и использовал около 245 миллиардов долларов из своих резервов.

Начиная с 1 января, Саудовская Аравия также впервые должна ввести НДС.

Россия, экономика которой испытывает ограничения западных санкций и также сильно зависит от нефтяных доходов, в конце сентября заявила о своей поддержке дальнейших согласованных с ОПЕК действий в интересах нефтедобывающих стран».

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