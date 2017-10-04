Мажилис РК одобрил ратификацию конвенции о выдаче осужденных лиц

Астана. 4 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты одобрили проект закона РК «О ратификации конвенции о выдаче».

«В соответствии со статьей первой, государства, подписавшие конвенцию, берут на себя обязательство передавать государствам, имеющим право требования, осужденных лиц, которые могут находиться на их территории», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

При этом отмечается, что право требования может быть использовано только при ряде обстоятельств. В первую очередь, когда требующее государство имеет юрисдикцию на осуждение и наказание за деяние, которое вменяется лицу, выдача которого запрашивается. Также если деяние, за которое запрашивается выдача, является преступлением и наказуемым в соответствии с законодательством требующего и выдающего государств с минимальным наказанием в виде лишения свободы на 1 год.

«В то же время в случае, если запрашиваемое лицо является гражданином выдающего государства, то решение о его выдаче или невыдаче принимается на основании законодательства выдающего государства, которое в случаи невыдачи обязано принять соответствующие меры и довести об этом до сведения требующего государства», — уточняется комитетом.

Также конвенцией предусмотрены исключения, согласно которым выдача лиц не осуществляется.

«Если выдача лица запрашивается несколькими государствами за одно и то же преступление, то предпочтение отдается тому государству, на территории которого совершено преступление. Если лицо запрашивается по нескольким преступлениям, предпочтение должно быть отдано государству, в котором было совершено преступление, имеющее наибольшее наказание в соответствии с законодательством выдающего государства», — перечисляется в заключении.

Как уточняется, конвенцией также предусматриваются положения, согласно которым государства, ее подписавшие, обязуются разрешать транзит через свою территорию лица, выдача которого была осуществлена другим государством по запросу третьего государства.

Данная конвенция о выдаче подписана в Монтевидео (Уругвай) 26 декабря 1993 года.