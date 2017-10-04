«Адвокаты Казахстана просят защиты». «Инфляцию мы завозим из РФ и подогреваем на месте». «Могут вновь подорожать товары и тарифы на коммунальные услуги». «35% казахстанцев не зарабатывают и 75 тысяч тенге». «Реквием по здравому смыслу»

Сетевой Казахстан. 4 октября 2017г.

IA — CENTR . RU . «Путин и Назарбаев обсудят состояние человеческого капитала» — 9 ноября 2017 года Владимир ПУТИН и Нурсултан НАЗАРБАЕВ встретятся в Челябинске. Они примут участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Основной темой на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана станет развитие человеческого капитала. Напомним, что подготовку к 14-му форуму межрегионального сотрудничества в Челябинске на высшем уровне обсуждали еще в конце февраля. За прошедшее время программа встречи «кристализовалась», были уточнены основные детали, связанные с традиционно представленной на мероприятии региональной спецификой.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Нацбанк Казахстана: инфляцию мы завозим из РФ и подогреваем на месте» — Глава национального банка Казахстана Данияр АКИШЕВ отмечает снижение инфляционных процессов в стране, но видит инфляционные риски в увеличении импорта и в ожиданиях отечественных производителей и продавцов.

Как уже сообщалось, инфляция в Казахстане за 9 месяцев 2017 года составила 4,2%, а в годовом исчислении снизилась до 7,1%. Во вторник глава национального банка на заседании правительства напомнил, что еще в середине прошлого года инфляция в 12-месячном исчислении достигала 17,7%. Связано это было, по его мнению, с "эффектом переноса девальвации тенге" в 2015 году.

KAPITAL . KZ . «Ораз Жандосов: Танцы между банками и регулятором идут 10 лет» — Ораз ЖАНДОСОВ — «Большая проблема — это макроэкономическая проблема, а не финансовая. Учитывая огромную зависимость страны от нефти и другого сырья, от притока долларов, который мы то имеем, то не имеем. Пока этот вопрос (с сырьевой зависимостью. — Ред.) не будет решен… Но это вопрос не к Нацбанку, а к правительству. Вторая проблема — недоверие к национальной валюте, с точки зрения (волатильности- Ред.) курса, к тому же сохраняются инфляционные шоки. Отмечу, что переход Казахстана к плавающему курсу — это лучшее, что мы могли сделать. Мне кажется, что большая проблема (от плавающего курса — Ред.), он влечет за собой низкий уровень сбережений в нацвалюте, у нас доля сбережений в тенге очень низкая».

«Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге» — Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тенге (3,0%), до 24,1 трлн тенге. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тенге (5,2%) был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тенге (1,1%). Такие данные приводит ranking.kz.

TIME . KZ . «А цены-то упадут?!» — Как премьер Бакытжан САГИНТАЕВ “пытал” министров, а глава МОН Ерлан САГАДИЕВ отбивался от журналистов. В Казахстане могут вновь подорожать товары и тарифы на коммунальные услуги. К такому сценарию ведут все сложившиеся обстоятельства на рынке, которые вчера подробно обсудили на заседании правительства. Там заявляют, что уже готовы контрмеры, призванные удержать цены в узде.

«Вода живая и мёртвая» — По данным ВОЗ, в Казахстане растет число людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими нефритами. К примеру, в Алматы от мочекаменной болезни страдает каждый 16-й житель, в Северо-Казахстанской области — каждый 21-й, а в Южном Казахстане — каждый 22-й. Медики бьют тревогу: одной из главных причин этих недугов является плохая вода. В связи с чем Министерство здравоохранения РК запустило проект по разъяснению населению, особенно школьникам, основ питания и питьевого режима.

«Микрорайон, который построил клерк» — В это трудно поверить, но в Павлодарской области рядовой сотрудник горотдела ЖКХ за шесть лет продал целый район Экибастуза переселенцам, газифицировал и электрифицировал его, и никто этого даже не заметил! 61-летний специалист отдела ЖКХ Экибастуза Габдулла ШОРМАНОВ пять лет у себя дома на компьютере сканировал подписи должностных лиц, подделывал документы и распродавал земельные участки госфонда оралманам из Монголии.

EXPERTONLINE . KZ . Ольга ВЛАСЕНКО – «Спущено сверху» — Если мы говорим о модернизации образования как важной составляющей модернизации общества, прежде всего следует понять, что реформирование этой сферы должно проходить с участием общественности. По крайней мере, необходимо наличие обратной связи между министерством и школами, чиновниками, спускающими инновации сверху, и педагогами, учениками и их родителями, воплощающими их в свою жизнь. Многих ошибок и скандалов в системе среднего образования, свидетелями которых мы стали в последнее время, можно было избежать, если бы обратная связь работала, а замечания специалистов с мест были бы учтены на стадии апробации реформ. Но, как показывает опыт, снизу до верха достучаться непросто.

CARAVAN . KZ . «Галым Байтук об «автобусном» сборе в Астане: Столица — отличное место для проведения экспериментов» — Вы знаете, как работает система акимата? Там все согласовывают если не с акимом, то с его замом. Это были публичные слушания. Понимаете, это выглядит как некий информационный сброс с их стороны, чтобы посмотреть на реакцию народа. Но если правительство будет продолжать играть такими вещами, то можно вызвать большой пожар в обществе и это может быть опасно. Тем более на не государственном уровне, а на уровне акимата. Если произойдут скажем так какие-то непонимания со стороны народа, то может «влететь» очень сильно акиму.

KURSIV . KZ . Рахим ОШАКБАЕВ – «Шесть правил "ударной" квазигоспрезентации» — Впечатления после более детального изучения презентации "Astana LRT", которая предложила ввести в Астане всеобщую оплату проезда в общественном транспорте в размере 3 857 тенге в коммунальные платежи: до боли знакомая, очень типичная "квазигос"- презентация, из которой можно сделать отличный КЕЙС-СТАДИ, какими признаками должна обладать презентация квазигоскомпании, чтобы она имела хорошие шансы впечатлить невызскательных чиновников и они сочли эти обоснования достаточными для принятия нужного вам решения.

FORBES . KZ . Нурлан САКУОВ – «Что мешает накормить казахстанцев своими продуктами» — «КазАгро» в новом стратегическом документе учел многие просчеты и ошибки в ходе реализации первой стратегии, но формирование первых стратегических целей больше похоже на свод целей и планов, где цели (как показывает их анализ) оказались поверхностными, где-то легкодостижимыми; подменялись средством. Но главное — холдинг так и не дошел до истинных стратегических своих целей и миссии, ожидаемых отраслью и обществом. Это, к примеру, вырастить и вывести конкурентоспособные ниши и предприятия АПК на новый уровень, встроить их вокруг глобальных цепочек добавленной стоимости, насытить внутренний рынок сельхозпродуктами, наладить прочный экспорт и так далее. Как говорится, если люди не смеются над вашими целями, значит, ваши цели слишком мелкие.

EXCLUSIVE . KZ . «Адвокаты Казахстана просят защиты» — В юридическом сообществе Казахстана царит крайняя обеспокоенность новым законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Служители Фемиды убеждены, что он ограничит их свободу. Подробности рассказал Председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар ТУГЕЛ — Члены президиума от имени всех адвокатов, выразили крайнюю степень обеспокоенности нормами законопроектов, направленными на ограничение независимости адвокатуры, посягательством на статус адвоката и попытками неуместного вмешательства государства в деятельность адвокатского сообщества.

365 INFO . KZ . «Половину всех зарплат в Казахстане получают 10% работников» — Больше половины работников дошкольного и начального образования получают меньше половины от среднереспубликанской зарплаты, тогда как месячный доход пятой части сотрудников телекомпаний превышает 390 тысяч тенге. 35% казахстанцев не зарабатывают и 75 тысяч тенге, но в некоторых регионах нужно постараться, чтобы найти работника и за вдвое больший оклад. Все это говорит о дисбалансе на рынке зарплат и, как следствие, большой разнице в доходах.

«Усеновщина в Казахстане набирает обороты» — Казахстанцы возмущены условным сроком, который дали 19-летней девушке, сбившей свою ровесницу на тротуаре парка. Люди считают, что подобный исход спровоцирует новую волну «усеновщины». Однако такого мнения придерживаются не все.

SAYASAT . ORG . Ринат БАЛГАБАЕВ – «Реквием по здравому смыслу» — Можно констатировать факт, что общий уровень критического мышления в стране упал до минимума. Общество перестало адекватно оценивать происходящие процессы в стране и соответственно на них реагировать. Население деградировало настолько, что верит любому информационному фейку, даже примитивно упакованному в слухи… Пока народ в социальных сетях обсуждает референдум в Каталонии и жертвы в Мьянме, власть еще может продолжать фантазировать на тему модернизации общественного сознания. Но сложно модернизировать то, чего нет. И когда растает снег по весне, в этой жиже могут утонуть все.

CAMONITOR . COM . «Физкульт-ура! Почему ее задвинули на задний план?» — «Ура! Физра!». Наверное, этот клич — самый любимый для учеников во все времена, а спортзал – самое притягательное место в школе. Но как-то так сложилось, что эта учебная дисциплина выпала из поля зрения общественности. А ведь, как ни верти, от уровня ее преподавания во многом зависит здоровье всей нации. Наш собеседник – учитель физкультуры одной из алматинских общеобразовательных школ, правда, пожелавший остаться неизвестным.

AZATTYQ . ORG . «Прощание с учителями, которых обещали «не выдавать Турции»» — Граждане Турции, долгие годы проработавшие учителями в Казахстане, опасаются возвращаться на родину. Несмотря на обещание Нурсултана НАЗАРБАЕВА «не передавать Турции невиновных людей», учителя вынужденно покидают Казахстан из-за отказа местных властей продлевать им визы. Эксперты считают, что турецким учителям, которые прожили в Казахстане много лет и работали в сфере образования страны, необходимо предоставить политическое убежище или гражданство.

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