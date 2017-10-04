В Астане проводят вакцинацию животных против бешенства

Астана. 4 октября. КазТАГ — На вакцинацию животных городской бюджет выделил Т22 млн, сообщил медиацентр столичного акимата.

«Бесплатно вакцинировать своих питомцев может любой желающий. Однако сейчас будет применяться другой препарат — «Берлап», привезенный из Беларуси», — сказал начальник отдела по ветеринарии «Астана Ветсервис» Ерлан Жекебаев.

По его словам, регулярная иммунизация против бешенства на сегодняшний день является единственной действенной мерой профилактики этого заболевания.

Отмечается, что вакцину можно получить до 1 декабря в клинике ветеринарной медицины «Византия». Между тем акция предусматривает и стерилизацию животных.

«На субботу 1020 животных уже стерилизовали. Все это делается для уменьшения популяции бродячих безнадзорных животных. Что касается отлова, каждый год у нас идет на уменьшение. Если в первые годы отлавливали по 15 тыс., то в прошлом году отловили около 9610 собак. А на этот год отловлено свыше 5670 собак», — отметил заместитель директора «Астана Ветсервис» Бибол Бегалин.

Основным переносчиком бешенства специалисты считают диких лис и крыс. По их словам, вакцинации подлежат все собаки и кошки.

По данным акимата, на сегодняшний день прививку получили более 1 тыс. животных, а до конца акции, как ожидается, получат еще 4 тыс.