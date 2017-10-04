Мажилис РК одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства

Астана. 4 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты в среду одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

«Законопроект включает изменения и дополнения в бюджетное законодательство по ряду направлений. В частности, упрощение реализации бюджетных программ и повышение самостоятельности госорганов, упрощение реализации целевых трансфертов местными исполнительными органами, упрощение процедур планирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Также поправки предусмотрены в части реализации новой концепции формирования и использования Национального фонда.

«Кроме того, предлагается повышение эффективности средств, выделенных квазигосударственному сектору, внедрение казначейского сопровождения бюджетных инвестиционных проектов, постепенное внедрение бюджетирования по методу начисления, усиление регулирования государственного и гарантированного государством долга, упрощение процедур подготовки документации, необходимой для создания, развития IT-проектов, информационных систем госорганов», — перечисляется комитетом.

Наряду с этим, законопроект вводит поправки, связанные с совершенствованием бюджетных процедур, а также по результатам правового мониторинга нормативных правовых актов.

В рабочую группу мажилиса по данному проекту закона поступило более 80 предложений, которые были рассмотрены на пяти заседаниях рабочей группы и на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету, с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств.

Как сообщалось ранее, поправки по совершенствованию бюджетного законодательства разработаны по поручению главы государства. Правки указаны в послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по кардинальному повышению эффективности бюджетных расходов и упрощению бюджетных процедур, новой концепции формирования и использования Нацфонда.