Астана. 4 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Только 66% иногородних студентов в Казахстане обеспечены общежитиями, сообщил депутат мажилиса парламента РК Бахтияр Макен.

«Молодежь тревожит вопрос нехватки мест в общежитиях вузов. На сегодня, пожалуй, это одна из актуальных социальных проблем для студенческой молодежи. Сегодня общая численность иногородних студентов по республике составляет 204 869 человек, из них 101 614 обучающихся нуждаются в общежитии и только 67 780 проживают в общежитиях, что составляет всего лишь 66%», — сказал Б. Макен, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра страны на пленарном заседании мажилиса в среду.

Мажилисмен отмечает, что госорганам необходимо принять меры по решению данного вопроса.

«Считаем целесообразным разработать специальную программу, предполагающую увеличение числа мест в общежитиях, к примеру, дорожную карту, а также совместно с местными исполнительными органами рассмотреть возможность строительства студенческих общежитий с использованием механизмов государственно-частного партнерства», — указал он.

Также, по его словам, необходимо провести аудит соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к вузам и колледжам в части обязательного наличия общежития для студентов.

По данным парламентария, наибольшее количество нуждающихся студентов сосредоточены в городах Алматы, Астаны, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, и Жамбылской областях, преимущественно в госвузах. В целом число первокурсников с каждым годом растет. При этом катастрофически не хватает мест в студенческих общежитиях.

В то же время Б. Макен акцентировал внимания на том, что не все общежития соответствуют общим санитарным правилам и нормам, в них не созданы условия для учебы и отдыха, некоторые в аварийном состоянии.

«Студенты зачастую проживают по четыре и более человек в комнатах, в которых предусмотрено проживание до трех человек. Существует и проблема так называемых «мертвых душ», когда по договору студенты занимают место в студенческом общежитии, но по факту не проживают. Никто не отслеживает и не контролирует эти случаи», — констатировал депутат.

Кроме того, мажилисмен напомнил, что в 2012 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость пересмотра социально-бытовых вопросов казахстанских студентов и дал конкретное поручение правительству разработать программу «Студенческое жилье».

«Эта программа предусматривала до 2016 года решить проблему нехватки общежитий на 80%, однако на данный момент программа не реализована», — заключил он.