В Байконуре отмечают 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли

Байконур. 4 октября. КазТАГ – Шествием колонн, премьерным показом художественного фильма о космосе и выборами лучшей семейной пары отметят в Байконуре 60-летие начала космической эры, передает корреспондент КазТАГ.

«В рамках ежегодного празднования в Байконуре 4 октября на космическом комплексе отмечается 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, в городе и на космодроме запланирован ряд тожественных и развлекательных мероприятий. Утром на Гагаринском старте, с которого был запущен спутник, состоялся митинг и возложение цветов к обелиску, установленному в честь запуска ИСЗ.

Кроме того, в дневном блоке г.Байконура в сквере С.П. Королева состоится торжественный митинг, посвященный началу космической эры «Звездам навстречу». Также на городском стадионе «Десятилетие» пройдет торжественное шествие праздничных колонн предприятий, организаций, ветеранов и жителей города.

«В полдень глава администрации г.Байконура даст торжественный прием гостей и ветеранов космодрома Байконур, прилетевших спецрейсом из Москвы. Специально к празднику для жителей и гостей города в кинотеатре состоится премьерный показ художественного фильма «Садют-7», — уточняется в сообщении.

В вечернем блоке жителям города на центральной площади будут предложены финал городского конкурса «Лучшая пара Байконура-2017» и праздничный концерт. Завершит мероприятия праздничный салют.

4 октября 1957 г. в 22.28 по московскому времени (5 октября в 0.28 по местному времени — КазТАГ) с помощью ракеты Р-7 был запущен первый искусственный спутник Земли, получивший название «Спутник-1». Ракета была сконструирована академиком Сергеем Королевым. Цель эксперимента определялась как «Выведение простейшего неориентированного спутника Земли (объект ПС) на орбиту, проверка возможности наблюдения за ПС на орбите и прием сигналов, передаваемые с объекта ПС».

Спутник массой 83,6 кг в виде шара и диаметром сферы 58 см совершил 1440 оборота вокруг Земли, затрачивая на каждый виток 96 мин. 10,2 сек. Максимальная удаленность от поверхности Земли в апогее составляла 947 км, в перигее 228 км. ПС-1 провел на орбите 92 дня, совершил 1440 оборотов вокруг Земли, покрыл расстояние в 60 млн км. Просуществовал до 4 января 1958 года.