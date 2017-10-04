Назарбаев ознакомился с работой Актюбинского завода ферросплавов АО «Транснациональная компания «Казхром»

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Астана. 4 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего рабочего визита в Актобе ознакомился с работой Актюбинского завода ферросплавов АО «Транснациональная компания «Казхром», сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился с работой одного из цехов завода, специализирующегося на производстве ферросплавов», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс. тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы и США.

Актюбинский завод ферросплавов – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода входят 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха.

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