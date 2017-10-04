Назарбаев ознакомится в Актобе с развитием промышленности и модернизацией производств

Актобе. 4 октября. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает корреспондент КазТАГ.

Программа пребывания Н. Назарбаева начнется с посещения плавильного цеха №4 АО «ТНК «Казхром», затем президент ознакомится с деятельностью Актюбинского рельсобалочного завода.

Ожидается также, что глава государства проинспектирует ход реализации пилотного проекта по программе «Нұрлы жер», запустит автоматизированную газораспределительную станцию «АГРС 300», а также встретится с общественностью региона.