Назарбаев ознакомится в Актобе с развитием промышленности и модернизацией производств

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Актобе. 4 октября. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает корреспондент КазТАГ.

Программа пребывания Н. Назарбаева начнется с посещения плавильного цеха №4 АО «ТНК «Казхром», затем президент ознакомится с деятельностью Актюбинского рельсобалочного завода.

Ожидается также, что глава государства проинспектирует ход реализации пилотного проекта по программе «Нұрлы жер», запустит автоматизированную газораспределительную станцию «АГРС 300», а также встретится с общественностью региона.

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