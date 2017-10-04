До 100 млн тонн нефти планируется добывать на месторождения Казахстана в 2025 г.

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Владимир Радионов . Довести добычу нефти до 100 млн тонн в год к 2025 году намерены казахстанские нефтяники, сообщает корреспондент КазТАГ.

«Согласно планам, к 2025 году добыча нефти в Казахстане будет составлять 100 млн тонн в год, добыча газа — 60 млрд кубометров», — сообщил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов в ходе международной выставки-конференции «Нефть и газ – KIOGE 2017» в среду.

При этом он остановился на планах по добыче нефти на трех крупнейших месторождениях РК: Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке.

«На месторождении Тенгиз в 2017 году планируется добыть 28 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров газа. Проект расширения работ на месторождении обеспечит увеличение добычи нефти на 12 млн тонн в год. За 9 месяцев 2017 года на Кашагане добыто 5,9 млн тонн нефти и 3,5 млрд кубометров газа, план до конца года – 8 млн тонн нефти и 4,5 млрд кубометров газа. Текущий уровень добычи на Кашагане превышает 200 тыс. баррелей нефти в сутки, есть планы увеличения до 450 тыс. баррелей в сутки», — уточнил М. Досмухамбетов.

«На Карачаганаке за 9 месяцев текущего года объем добычи составил 9,3 млн тонн нефти и 14 млрд кубометров газа, план до конца года – 12 млн тонн нефти и 18,5 млрд кубометров газа», — добавил он.

Кроме того, вице-министр рассказал о развитии нефтетранспортного потенциала РК. По его словам, к концу 2017 года будет завершен проект расширения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который предусматривает увеличение пропускной способности с 28,2 млн тонн нефти до 67 млн тонн в год, в том числе на казахстанском участке — до 52,5 млн тонн.

«На трубопроводе Кенкияк-Атырау в восточном направлении пропускная способность будет увеличена до 4 млн тонн нефти в год начиная с 2019 года. Это позволит обеспечить загрузку павлодарского и шымкентского нефтеперерабатывающих заводов нефтью с западных областей республики и обеспечить равномерную нагрузку на недропользователей по поставке нефти на внутренний рынок», — подчеркнул М. Досмухамбетов.

Согласно прогнозу «Форсайт-2050: новый мир энергии и место Казахстана в нем», озвученному летом текущего года в рамках выставки ЕХРО-2017, к 2050 году в мире общий спрос на энергию снизится на 3% благодаря повышению энергоэффективности при производстве и потреблении, при этом значительно снизится потребление энергии от традиционных источников.

«Спрос на нефть выйдет на пик к 2030 году, в связи с чем необходимо наращивать добычу нефти в ближайшее десятилетие», — резюмировал М. Досмухамбетов.