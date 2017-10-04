Астана. 4 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Общая задолженность казахстанцев за отопление достигла Т10 млрд, сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля минэнерго РК Сунгат Есимханов.

«Задолженность населения перед энергопредприятиями составляет более 10 млрд тенге. Из них самые большие цифры по Алматы — более 3 млрд, по Южно-Казахстанской области — тоже в районе 3 млрд. В остальных регионах оно в месячном объеме остается», — сказал С. Есимханов на брифинге СЦК в среду.

«Как бывший работник регионального уровня, могу сказать, когда отопительный сезон заканчивается, до начала отопительного сезона у нас всегда эти три месяца задолженность держится достаточно высокая. Потому что сами потребители начинают оплачивать только, когда начинается зима и начинаются претензии услугодателей. В течение пары месяцев, думаю, эта сумма значительно уменьшится», — пояснил С.Есимханов.