Президент Казахстана видит Актобе среди будущих городов-миллионников

А ктобе. 4 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев видит Актобе среди будущих городов-миллионников, передает корреспондент КазТАГ.

«Мы делаем все, чтобы Актобе вошел в число городов с миллионом жителей. (…) Мы построим для своей родины еще много таких заводов. В Актобе есть дорога на Китай, железная дорога, есть газ. Таких условий в большинстве городов нет. Вы — счастливые люди», — сказал Н.Назарбаев, обращаясь к сотрудникам актюбинского рельсобалочного завода во время своей поездки в Актобе в среду.

По информации областного акимата, ТОО «АРБЗ» является одним из крупнейших проектов республиканской карты индустриализации.

Предприятие является единственным на территории Евразийского экономического союза производителем длинномерных (120 м) железнодорожных термоупрочненных рельсов стандарта «Р-65». После выхода на полную проектную мощность в 2018 году завод будет выпускать 430 тыс. тонн проката в год, в том числе 200 тыс. тонн термоупрочненных длинномерных (до 120 м) рельсов для высокоскоростных магистралей, 230 тыс. тонн фасонной продукции для строительного сектора.

За 9 мес. 2017 года на предприятии произведено 116,4 тыс. тонн рельсовой продукции на сумму Т31,2 млрд. Основными потребителями продукции являются АО «НК «Казахстан темир жолы», Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и другие страны.

Н. Назарбаеву продемонстрировали образцы выпускаемой продукции и ознакомили с технологическим процессом производства.

Всего в рамках второй пятилетки карты индустриализации в Актюбинской области запланирована реализация 23 проектов стоимостью Т258 млрд и созданием 6,5 тыс. новых рабочих мест. Уже введены в эксплуатацию 11 проектов на общую сумму Т13 млрд.

С начала 2017 года в регионе модернизированы 10 предприятий, в числе которых предприятия добывающей, металлургической, химической промышленности.

«Модернизация производств позволила повысить производительность труда на 12%, уменьшить себестоимость добычи и переработки продукции на 3%. Кроме того, вклад обрабатывающей промышленности в экономику области увеличился с 10,8% до 17,5%. До конца этого года будут модернизированы еще не менее 10 предприятий. В общей сложности на мероприятия по модернизации производств только в текущем году будет направлено Т18 млрд», — заключили в акимате.