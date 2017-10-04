Признанной лучшей трудовой династией Алматинской области семье железнодорожников подарили Т500 тыс.

Талдыкорган. 4 октября. КазТАГ — В среду в Талдыкоргане стали известны имена победителей областного конкурса «Трудовой путь», передает корреспондент агентства КазТАГ.

Обладателем звания «Лучшая трудовая династия» признана семья Букеевых из Аксуского района, члены которой более 30 лет проработали в сфере железнодорожных перевозок. Диплом и денежный сертификат на сумму Т500 тыс. им вручил заместитель акима области Жаксылык Омар.

«Алматинская область богата трудовыми традициями. Важно, чтобы они были продолжены новыми поколениями специалистов. Без преувеличения могу сказать, что мы гордимся каждым из вас, ценим ваши достижения и трудовые успехи, направленные на процветание Родины и ее народа», — отметил, поздравляя номинантов Ж.Омар.

Отмечается также, что в номинации «Лучший молодой работник производства» победителем стал Арман Мусин, уже 5 лет работающий инженером на предприятии «Жетісу изолятор» Сарканского района. А учитель физики средней школы №17 с.Рудный Алтынай Алкуат стала обладателем первого места в номинации «Лучший наставник работающей молодежи».