Алматы. 4 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Тела погибших в авиакатастрофе под Алматы кыргызстанцев доставят на родину после опознания, сообщил президент авиакомпании East Wing Виталий Масалитин.

«Идет процедура опознания. Как только следователи дадут добро, чтобы родственники (кыргызстанцев – КазТАГ) забрали тела, будем организовывать вывоз», — сказал В. Масалитин на брифинге в среду.

Также после опознания, возможно, доставят на родину — в Уральск — тело второго пилота Е. Кутафина.

По словам В. Масалитина, доставка будет осуществляться бортами авиакомпании East Wing.

Как сообщалось, самолет санавиации Ан-28 пропал с радаров в 18.47, спустя 12 минут после взлета, в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД. Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель всех пятерых находившихся на борту Ан-28.

На борту самолета, помимо двух казахстанских медиков — акушера-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгата Патсаева и профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибека Артыкбаева, находились командир воздушного судна Г. Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Е. Кутафин (гражданин Казахстана) и авиатехник из КР Б. Ахматбаев.

Для расследования причин крушения самолета министерством была создана специальная комиссия.