Парковками Алматы должен управлять муниципалитет

Экономика 98 0
Асхат Асылбеков, член Общественного совета г. Алматы, о том, что все деньги от парковок должны идти в городской бюджет

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