Парковками Алматы должен управлять муниципалитет 04.10.2017 16:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 98 0 Асхат Асылбеков, член Общественного совета г. Алматы, о том, что все деньги от парковок должны идти в городской бюджет comments powered by HyperComments Похожие материалы: Китайским бизнесменам предложили управлять специальной экономической зоной в Павлодаре Назарбаев назвал 2 новых района Алматы «точками роста» предпринимательской активности Язык должен служить дальнейшему единению нашего народа – Назарбаев Фонд первого президента должен работать на продвижение имиджа Казахстана за рубежом и поддержку талантливой молодежи – Назарбаев В Алматы перекроют несколько улиц на время проведения велогонки «Тур Алматы-2017»