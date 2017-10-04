В Астане, Алматы и Павлодаре заработала электронная биржа труда

Астана. 4 октября. КазТАГ — Сегодня была запущена электронная биржа труда enbek.kz, где в пилотном режиме предприниматели Астаны, Алматы и Павлодара могут получить услуги подбора персонала в новом электронном формате, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Для компаний введен новый многоканальный порядок представления вакансий без обязательного личного посещения центров занятости населения (ЦЗН). Теперь работодатель сможет передать в ЦЗН информацию о наличии у него вакансий посредством своего личного кабинета в электронной бирже труда, что значительно упрощает реализацию обязательной законодательной нормы о предоставлении данных по имеющимся вакансиям», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что все процессы поиска необходимого персонала сопровождаются переходом к проактивному и адресному формату взаимодействия с предпринимателями. Компаниям предлагается лишь направить в центры занятости информацию о необходимых кадрах с уровнем их квалификации, размером заработной платы и другими требованиями. Вся дальнейшая работа по подбору персонала, соответствующего требованиям предпринимателей, будет полностью осуществляться ЦЗН.

«Центры занятости Астаны, Алматы и Павлодара готовы предоставить свои площадки для проведения организованного собеседования с потенциальными кандидатами, чтобы в основе профессионального подбора кадров оставались интересы работодателей. Уже сегодня компании и частные агентства занятости могут зарегистрировать свой личный кабинет в электронной бирже труда и размещать свои вакансии», — уточняется в сообщении.

Для регистрации на виртуальной бирже необходимо указание электронного адреса для полноценного использования функционала портала и электронной цифровой подписи для аутентификации и подтверждения достоверности подаваемых сведений.

«В других городах и населенных пунктах страны, предприниматели и лица, ищущие работу, могут бесплатно самостоятельно воспользоваться сайтом для подбора персонала и поиска работы по всему Казахстану. Полноценный запуск нового формата работы по всему Казахстану запланирован в январе 2018 года, когда все центры занятости страны смогут предоставлять новые услуги для работодателей», — отмечают в сообщении.