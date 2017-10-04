В Атырау открыли учебный центр специальной подготовки полицейских

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Алматы. 4 октября. КазТАГ — В Атырау открыли учебный центр специальной подготовки полицейских, сообщается на странице ДВД города в Facebook.

«Согласно указанию министра внутренних дел РК, генерала-полковника полиции Калмуханбета Касымова, в Атырау целенаправленно ведется работа по улучшению навыков сотрудников правоохранительных органов. Сегодня был презентован новый учебный центр УСП ДВД Атырауской области», — указано в сообщении в среду.

Отмечается, что «новое здание, оснащенное современной техникой и инвентарем, соответствует всем стандартам».

Центр базируется в здании УВД г.Атырау. Начальник ДВД Атырауской области Аян Дуйсембаев побывав в новом здании ознакомился с учебной программой первых курсантов центра.

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