Первый фигурант по делу руководителя ТОО «Шымкентпиво» Тулешова попал под амнистию

Шымкент. 4 октября. КазТАГ – Осужден первый фигурант по делу руководителя ТОО «Шымкентпиво» Тохтара Тулешова, сообщили в Енбекшинском районном суде Шымкента.

«Осужден первый фигурант по делу Т. Тулешова. Приговор вынесен 35-летнему Мадияру Мусаеву. Он признан виновным по ст. 361 ч. 2 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорен к 3 годам ограничения свободы с пожизненным правом занимать определенные должности на государственной службе, с конфискацией имущества, добытого преступным путем. По амнистии в честь 25-летия независимости РК М. Мусаев освобожден от основного наказания», — сообщили в канцелярии суда.

Как отмечается, М. Мусаев занимал должность главного специалиста управления государственных доходов по Енбекшинскому району ДГД по ЮКО. В свою очередь он заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины и дело в отношении него стало рассматриваться в отдельном производстве. Такие же соглашения заключили бывшие бухгалтеры завода «Шымкентпиво» Ольга Аллакулиева и Светлана Лукиных, а также один из экс-руководителей предприятия Алексей носков.

Напомним, Т.Тулешову, уже осужденному за попытку госпереворота, было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц, «Виды соучастников уголовного правонарушения», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки». Кроме него на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них сотрудники пивзавода и департамента госдоходов.

Вместе с тем в сентябре 2017 года Т. Тулешову переквалифицировали обвинение со взятки на злоупотребление полномочиями.

Судебный процесс продолжался 20 сентября.