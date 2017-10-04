В урагане «Мария» в Пуэрто-Рико погибли 34 человек

Новости 105 0

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Число жертв разрушительного урагана «Мария» достигло в Пуэрто-Рико 34 человек, сообщает ТАСС.

«Число жертв разрушительного урагана «Мария» достигло в Пуэрто-Рико 34 человек», — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на заявление представителя губернатора этого ассоциированного с США островного государства.

Президент США Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико во вторник. Он высоко оценил проделанную властями государства работу по ликвидации последствий удара стихии. Президент также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 2 недели назад, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек, более 100 человек ранены
  2. К Украине движется ураган, от которого в Румынии погибли 8 и пострадали около 70 человек
  3. Более 28 тыс. человек эвакуированы из Калиновского района Украины в связи со взрывами боеприпасов на военном складе
  4. Численность населения Казахстана на 1 августа составила 18,05 млн человек
  5. Свыше 130 человек стали жертвами разрушительного землетрясения в Мексике

Новости партнеров

Загрузка...