В урагане «Мария» в Пуэрто-Рико погибли 34 человек

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Число жертв разрушительного урагана «Мария» достигло в Пуэрто-Рико 34 человек, сообщает ТАСС.

«Число жертв разрушительного урагана «Мария» достигло в Пуэрто-Рико 34 человек», — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на заявление представителя губернатора этого ассоциированного с США островного государства.

Президент США Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико во вторник. Он высоко оценил проделанную властями государства работу по ликвидации последствий удара стихии. Президент также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 2 недели назад, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.