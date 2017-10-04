Вице-премьеры стран ЕАЭС согласовали ряд документов для встречи президентов 11 октября

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали ряд проектов документов, которые поступят на рассмотрение глав государств 11 октября, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Члены совета ЕЭК, вице-премьеры согласовали ряд проектов документов, которые поступят на рассмотрение глав государств и правительств стран Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Как поясняется, одобрены ряд проектов решений Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 11 октября 2017 года. «На нем будет рассмотрен ряд вопросов в области торговой и транспортной политики союза. Одной из ключевых тем повестки станет обсуждение основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года», — уточняется в информации.

Также будут представлены основные направления международной деятельности союза на 2018 год. Президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Еще один вопрос повестки дня – сотрудничество стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, на совете ЕЭК одобрено соглашение о судоходстве.

«Соглашение о судоходстве в странах ЕАЭС упростит доступ судов под флагами государств ЕАЭС на внутренние водные пути стран союза и снизит административные издержки бизнеса при осуществлении перевозок речным транспортом. Важной частью документа является взаимное признание судовых документов и квалификационных документов капитана и членов экипажей судов», — поясняется в сообщении».