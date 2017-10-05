Назарбаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Астана. 5 октября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор главы государства Нурсултана Назарбаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, говорится в официальном сообщении Акорды.

«В ходе беседы Н. Назарбаев поздравил Э. Рахмона с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту», — говорится в сообщении в четверг.

Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.