Назарбаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения

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Астана. 5 октября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор главы государства Нурсултана Назарбаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, говорится в официальном сообщении Акорды.

«В ходе беседы Н. Назарбаев поздравил Э. Рахмона с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту», — говорится в сообщении в четверг.

Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

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