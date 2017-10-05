Газпром и КМГ подписали дорожную карту создания СП по переработке газа

Алматы. 5 октября. КазТАГ – «Газпром» и «КазМунайГаз» (КМГ) подписали дорожную карту создания совместного предприятия (СП) по переработке газа на Оренбургском ГПЗ, сообщила пресс-служба Газпрома.

«Сегодня в рамках VII Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев и старший вице-президент по крупным неоперационным активам и морским проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Орын Муратулы Султанов подписали дорожную карту по созданию совместного российско-казахстанского предприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Документ, в частности, предусматривает формирование рабочей группы и подготовку технико-экономического обоснования создания совместного производственного предприятия по переработке газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, поясняется в информации.

КМГ — казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли РК.

Начиная с 2002 года «Газпром» и КМГ сотрудничают в рамках коммерческого СП «КазРосГаз», созданного на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и продажи потребителям Казахстана и России.