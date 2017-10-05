Суд арестовал на 2 мес. директора «Атырау су арнасы»

Алматы. 5 октября. КазТАГ – В суде №2 Атырау санкционировали меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении директора КГП «Атырау су арнасы», сообщили в суде.

«В постановлении следственный судья установил применение «залога» в случае внесения суммы 68,07 млн тенге», — говорится в сообщении суда.

По версии следствия, Т.А. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 189 УК РК, то есть хищения вверенных ему бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров.