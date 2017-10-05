Кабинет вакцинации против рака шейки матки открылся в Алматы

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Алматы. 5 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Кабинет вакцинации против рака шейки матки открылся в Алматы, сообщила директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

«Открылся кабинет вакцинации для того, чтобы проводить вакцинацию девочек. Сейчас уже новая вакцина вышла против рака шейки матки. Рак шейки матки — единственное (онкологическое – КазТАГ) в мире заболевание, которое можно предотвратить, и у нас сейчас для этого есть все возможности», — сказала Д. Кайдарова на пресс-конференции в четверг.

Также она отметила, что прививки делаются до первого опыта половой жизни девочкам с 9 до 12 лет.

«Рак шейки матки, к сожалению, помолодел. Девушки от 25 до 45 лет сейчас приходят с этим диагнозом — это большая проблема. Вакцинирование предотвратит рак шейки матки», — подчеркнула директор КазНИИОиР.

Между тем Д. Кайдарова отметила, что на сегодня вакцинация проводится платно, так как ранее общественность отреагировала на бесплатное вакцинирование отрицательно. Стоимость одной вакцины до $100.

Между тем в Алматы с 4 по 6 октября проходит международный конгресс «Прогресс и противоречия в онкогинекологии и маммологии», в рамках которого иностранными специалистами проводятся операции тяжелым пациентам Казахстана. Так, вчера зарубежные специалисты провели 3 операции по онкогинекологии, раку эндометрии и по раку шейки матки. 6 октября будут проходить 4 операции по маммологии.

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