Назарбаев осмотрел реконструированный архитектурный комплекс «Коркыт ата»

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Астана. 5 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область посетил мемориальный комплекс «Коркыт ата», сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область президент Казахстана посетил архитектурный комплекс, посвященный мыслителю, сказителю, основоположнику казахской струнно-смычковой музыки Коркыт ата. Главе государства было доложено о результатах реконструкции мемориального комплекса, в ходе которой была установлена площадка для проведения торжественных мероприятий, выложена дополнительная пешеходная часть центральной аллеи и проведена работа по благоустройству монумента», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Также Н. Назарбаев осмотрел новое административное здание комплекса и новую скульптуру «Священный архар».

Кроме того, глава государства посетил музей, где ему были продемонстрированы редкие экспонаты, посвященные жизни и деятельности Коркыт ата.

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