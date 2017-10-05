МВД Казахстана и Узбекистана подписали протокол по совместным организационным и практическим мерам

Астана. 5 октября. КазТАГ – В Астане в рамках совместного совещания между представителями министерств внутренних дел Казахстана и Узбекистана был подписан протокол, предусматривающий совместные меры, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В г. Астане 5 октября 2017 г. состоялось совместное совещание министерств внутренних дел Казахстана и Узбекистана под председательством первого заместителя министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Марата Демеуова и первого заместителя министра внутренних дел Узбекистана, генерал-майора Даврона Назармухамедова», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается, главы делегаций подписали протокол совместного совещания МВД Казахстана и Узбекистана, предусматривающий совместные организационные и практические меры.

Кроме того, в ходе мероприятия были обсуждены перспективы и приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества оперативных подразделений, в том числе в приграничных регионах.