В местную службу полиции Астаны будут отбирать кандидатов только выше среднего роста

Астана. 5 октября. КазТАГ — В местную службу полиции Астаны теперь будут набирать кандидатов только выше среднего роста, сообщили в столичном акимате.

«В местную полицейскую службу ДВД Астаны будут приняты кандидаты, сдавшие тестирование на правоохранительную службу по двум программам. Кандидаты на должности сержантского состава должны быть в возрасте до 35 лет и не ниже 170 сантиметров», — говорится в информации, распространенной в четверг.

При этом отмечается, что кандидаты также должны иметь диплом о среднем образовании, пройти воинскую службу или военную подготовку в специализированных организациях минобороны, знать государственный язык.

«Будущие сотрудники сержантского состава должны пройти тестирование на знание законов («О противодействии коррупции», Этический кодекс) и Конституции РК. Тем временем, кандидаты на должности офицерского состава должны быть в возрасте до 35 лет и не ниже 170 сантиметров, иметь высшее или среднее специальное юридическое образование. Знание госязыка обязательно», — подчеркивается в сообщении.

По данным акимата, будущие сотрудники офицерского состава также должны пройти тестирование на знание Конституции РК и законов («О президенте РК», «О противодействии коррупции», «О правоохранительной службе», Этический кодекс).