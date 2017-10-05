Посредники «накручивают» цены на уголь в Казахстане в 2-3 раза, утверждают в минэнерго

Астана. 5 октября. КазТАГ – Рост цен на уголь в Казахстане происходит во многом благодаря посредникам, утверждают в министерстве энергетики РК.

«Росту цен на уголь в Казахстане способствует спекулятивная накрутка посредников», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

«Согласно анализу МНЭ РК, схема поставок угля от недропользователей до коммунально-бытовых потребителей показывает многоуровневую посредническую структуру, включающую в себя мероприятия по реализации оптовыми поставщиками, не имеющими материально-технической базы (складов хранения, железнодорожных подъездных путей), и осуществляющими перепродажу угля другим оптово-розничным реализаторам в различных регионах РК, вследствие чего стоимость угля у конечного потребителя увеличивается более чем в 2-3 раза», — утверждают в минэнерго.

При этом, как отмечается, «ежегодно в период прохождения отопительного сезона угледобывающие компании сталкиваются с несвоевременным предоставлением вагонов под погрузку угля».

По оперативным данным минэнерго, за 9 месяцев т.г. на внутренний рынок поставлено 55,8 млн тонн угля, из них 40,5 млн тонн отгружено энергопроизводящим предприятиям (9 мес. 2016 года – 34,5 млн тонн). В этот же период на коммунально-бытовые нужды и населению поставлено 8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее.

«По информации акимата Южно-Казахстанской области, на угольных складах региона по состоянию на 5 октября имеется достаточный объем угля. К примеру, запасы угля в Кентау составляют 37 тыс. тонн, в Туркестане – 5 тыс. тонн. Стоимость углей: шубаркольские – Т12,5 тыс., майкубенские – Т8,5 тыс.», — указали в МЭ.

«Угольные склады в Караганде заполнены, цена за одну тонну составляет от Т6 тыс. (сарыадырские угли) до Т11 тыс. (шубаркольские угли). В Астане на двух угольных складах максимальная цена составляет Т14 тыс. на шубаркольские угли (майкубенские угли – Т8,5 тыс.). В Алматы цена за 1 тонну составляет от Т15 тыс. (угли месторождения Каражыра) до Т23 тыс. (шубаркольские угли)», — уточняется в информации.

При этом в минэнерго подчеркнули, что ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства.

«Закуп и распределение угля для населения в регионах относится к компетенции местных исполнительных органов. Со стороны МИР РК и АО «КТЖ» в период прохождения отопительного сезона необходимо принимать меры по своевременному обеспечению подвижного состава под погрузку угля, а со стороны МНЭ РК принимать меры контроля за деятельностью товарных бирж», — заключается в сообщении.