Парламент РК ратифицировал договор с Сербией о правовой помощи по уголовным делам

Астана. 5 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам».

«Договор направлен на предоставление договаривающимся государствам правовой помощи по уголовным делам в соответствии с положениями договора и национальным законодательством», — говорится в заключении профильного комитета сената.

При этом отмечается, что договором подробно регламентирован организационно-правовой механизм реализации правовой помощи по уголовным делам между странами.

«Отдельная норма посвящена вопросам иммунитета, установления банковских счетов и финансовой информации, возвращения предметов и документов, добровольной передачи информации, расходов, обмена информацией о судимостях, освобождения от легализации документов и материалов», — поясняется в заключении.

По данным комитета, ратификация договора будет способствовать совершенствованию сотрудничества между РК и Сербией в области противодействия преступности.

Данный договор совершен в Белграде 24 августа 2016 года.