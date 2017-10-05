Парламент РК ратифицировал договор с Сербией о выдаче осужденных

Астана. 5 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче».

«Договор регламентирует вопросы экстрадиции между двумя странами для привлечения к уголовной ответственности или же приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления», — сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя документ депутатам.

По его словам, в договоре предусмотрены основания для выдачи или же отказа в ней.

При этом М. Ахметжанов указал, что в ближайшее время такие договоры планируется подписать с Вьетнамом, Иорданией, Украиной, также ведется работа по присоединению Казахстана к межамериканской конвенции о выдаче.

Как поясняется в заключении профильного комитета сената, основная цель законопроекта — взаимодействие между странами в сфере передачи любого лица, находящегося на его территории, в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.